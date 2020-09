Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 1.434 contagi con 95.990 tamponi, 14 le vittime Secondo il bollettino del ministero della Salute i malati in terapia intensiva sono 150, 7 più di ieri

Speranza: "Prime dosi vaccino Covid a fine anno"

Secondo il bollettino del ministero della Salute i malati in terapia intensiva sono 150, 7 più di ieri

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Oggi i nuovi contagi sono stati 1.434, in aumento rispetto a ieri (1.370), con 95.990 tamponi. 14 le vittime odierne, per un totale di 35.577. I malati ricoverati nelle terapie intensive sono 150, 7 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi 1.778 (ieri 1.760). 32.806 le persone in isolamento domiciliare (ieri 31.886). Il totale degli attualmente positivi è di 34.734. Il numero dei contagiati dall’inizio della pandemia ha raggiunto quota 281.583. Oggi il rapporto fra tamponi effettuati e casi riscontrati è stato di 66,9, leggermente peggiore rispetto a ieri (67,4).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

in Lombardia 218 nuovi positivi, +3 decessi

A fronte di 21.368 tamponi effettuati, sono 218 i nuovi positivi riscontrati In Lombardia e il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all'1,02%, in calo rispetto a ieri (1.3%). I nuovi decessi sono 3 per un totale complessivo di 16.891 morti in regione. Stabili i ricoveri in terapia intensiva:(27), in aumento quelli negli altri reparti (+4, 252). La provincia più colpita resta sempre quella di Milano con 88 nuovi casi, di cui 50 a Milano città, seguita da Brescia e Varese con 24.

Friuli Venezia Giulia, risalgono contagi. 54 nuovi positivi

Sono 54 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi in Friuli Venezia Giulia. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Il dato risulta in aumento rispetto ai 12 nuovi positivi registrati ieri e agli 11 riscontrati lunedì; sabato erano stati 49. Secondo il report della Regione, le persone attualmente positive al covid 19 in Fvg sono 519 (38 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 17 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus in regione sono 4.000: 1.509 a Trieste, 1.278 a Udine, 885 a Pordenone e 315 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti - riferisce la Regione - ammontano a 3.132, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 491. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

A San Marino sei nuovi casi

Sono sei i nuovi casi di coronavirus nella Repubblica di San Marino, con due guariti, 18 contagi attivi, di cui 17 in isolamento a casa e un ricoverato, clinicamente stabile. I nuovi contagi, informa l'Istituto per la sicurezza sociale che aveva rilasciato l'ultimo bollettino il 5 settembre, sono prevalentemente riconducibili a rientri dall'estero. L'età media delle persone attualmente positive è di 42 anni, le quarantene attive sono 14..

I dati dell’8 settembre

Ieri i nuovi casi erano stati 1.370, in aumento rispetto a lunedì (1.108) ma con molti più tamponi effettuati (92.403); il rapporto tamponi/casi martedì era di 67,4 contro 47,4 lunedì. I decessi nelle 24 ore erano stati 10. I malati in terapia intensiva erano 143, uno in più rispetto al giorno precedente, mentre i ricoveri erano cresciuti di 41 (a quota 1.760). 201.801 i pazienti dimessi guariti, (+563 rispetto a lunedì).