Coronavirus ultime notizie: oggi in Italia 16.806 nuovi casi e 72 morti

Oggi in Italia sono stati riscontrati 16.806 nuovi contagiati da coronavirus (1.721 più di ieri), con 679.462 tamponi effettuati (ieri 573.775) e quindi un tasso di positività del 2,47%. Le vittime sono state 72, in calo rispetto alle 103 di ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 134.003. Oggi sono 698 i pazienti in terapia intensiva, 12 più di ieri, con 55 ingressi del giorno (ieri 62) mentre i ricoverati con sintomi sono 5.298, 50 più di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 202.875 (+9.026 su ieri), e il totale degli attualmente positivi è di 208.871 (ieri 199.783). Nella giornata, sono state dimesse/sono guarite 7.650 persone (ieri 9.457), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.717.556. I casi totali, a oggi, sono 5.060.430.

Nelle regioni

La regione che oggi ha il maggior numero di nuovi contagiati è il Veneto (2.873), seguito da Lombardia (2.620), Lazio (1.810), Emilia-Romagna (1.464) e Campania (1.271). Sotto i 100 nuovi contagi ci sono Valle d’Aosta (99), Basilicata (38) e Molise (19).

In Alto Adige 717 nuovi casi e 4 decessi, tasso al 5,9%

Sono 717 i nuovi casi Covid registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore a fronte di 11.957 tamponi processati per un tasso del 5,9%. È quanto emerge dal bollettino dell’Azienda sanitario dell’Alto Adige: in dettaglio 445 positivi sono stati riscontrati da 2.544 tamponi molecolari, mentre sono 272 i confermati da 9.413 test antigenici. Sono invece 4 i decessi registrati nello stesso arco temporale per un totale di 1.245 da inizio pandemia. I ricoverati in reparto sono 98, 69 i ricoverati nelle strutture private convenzionate post-acuti, 4 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e 14 in terapia intensiva. Sono invece 722 i nuovi guariti e 10.711 le persone in isolamento domiciliare.

In Liguria 549 nuovi casi e nessun decesso

Sono 549 i nuovi casi Covid registrati in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 6.006 tamponi molecolari e 9.567 test antigenici. È quanto emerge dal bollettino Alisa della Regione. In dettaglio, i nuovi positivi sono 127 nella provincia di Imperia, 154 a Savona, 262 a Genova, 56 a La Spezia e 1 non riconducibile alla residenza in Liguria. Nessun decesso è stato comunicato per lo stesso arco temporale, mentre salgono a 3 i ricoveri totali: di questi 180 sono in reparto e 21 in terapia intensiva. Sono 277 i nuovi guariti.

In Friuli Venezia Giulia 770 nuovi contagi e 7 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 28.499 test e tamponi sono state riscontrate 770 positività al Covid 19, pari al 2,70%. Nel dettaglio, su 8.604 tamponi molecolari sono stati rilevati 689 nuovi contagi (8,01%), su 19.895 test rapidi antigenici 81 casi (0,41%). Oggi si registrano 7 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26 (+2), i pazienti in altri reparti 294 (+5). Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.997: 919 a Trieste, 2.047 a Udine, 713 a Pordenone e 318 a Gorizia. I totalmente guariti sono 120.867, i clinicamente guariti 211, le persone in isolamento 7.144. Dall’inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 132.539 persone: 31.194 a Trieste, 57.359 a Udine, 25.694 a Pordenone, 16.462 a Gorizia e 1.830 da fuori regione.