Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 17.154 nuovi casi (+ 10,2% in una settimana) e 38 vittime

In Italia oggi, 17 settembre, sono stati rilevati 17.154 nuovi contagi (ieri 17.364) da coronavirus , rilevati attraverso 140.511 tamponi molecolari e antigenici (ieri 138.248). Lo dice il bollettino odierno del ministero della Salute, Le vittime oggi sono state 38 (ieri 44). Il tasso di positività è al 12,2% (ieri al 12,6%).

Lo stesso giorno di una settimana i contagi fa erano stati 15.565 (+10,2%), mentre le vittime erano state 18 (+111,1% in 7 giorni).

Terapie intensive e altri dati

Sono 150 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in più di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 21. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.474 nelle ultime 24 ore, 126 in più rispetto a ieri.







Lombardia, 2.868 nuovi casi e 12 morti

Sono 2.868 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 21.233 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 13,5%. Nelle ultime 24 ore sono morte 12 persone, per un totale di 42.418 decessi nella regione da inizio pandemia. Sale a 12 (+3) il numero di pazienti in terapia intensiva, mentre cala a 482 (-6) quello dei ricoverati nei reparti ordinari.