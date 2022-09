Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 17.550 nuovi casi (-14,4% nella settimana) e 89 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 17.550 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, con un calo del 14,4% rispetto a giovedì della scorsa settimana e con 149.497 tamponi processati, e quindi un tasso di positività dell’11,7% (ieri 10,8%). Le vittime sono state 89; erano state 57 ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 185, con 22 ingressi del giorno (ieri 184 e 27), mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 4.150 (ieri 4.299). Le persone in isolamento domiciliare sono 511.096 (ieri 551.262), e il totale degli attualmente positivi 515.431 (ieri 555.745).

Nelle regioni

Oggi la regione italiana con il maggior numero di nuovi contagiati è la Lombardia, con 2.554 nuovi casi, seguita da Veneto (2.185), Piemonte (1.491), Emilia-Romagna (1.464), Campania (1.435) e Lazio (1.377). Con meno di 100 nuovi contagiati solo la Valle d’Aosta (25).

Loading...

Veneto, 2.185 nuovi casi e 6 decessi nelle 24 ore

Sono 2.185 i nuovi casi di Covid-19 in Veneto, cifra che ricalca quella registrata ieri e che porta il totale dei contagi in regione a 2.214.720. Vi sono 6 vittime, con il totale dei decessi a 15.402. Leggera discesa (-6) per i casi attuali, che sono 37.856. Negli ospedali, scendono nuovamente (-22) i ricoveri in area non critica, che sono 581, e sono invariati (31) quelli in terapia intensiva. La campagna vaccinale registra 846 somministrazioni nella giornata di ieri, quasi tutte (637) quarte dosi.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

In Alto Adige 246 nuovi contagi, non ci sono vittime

Una settimana senza vittime da covid in Alto Adige, dove il totale dei decessi resta fermo a 1.530 da inizio pandemia. Sul fronte dei contagi, si registrano 246 nuovi casi: i laboratori dell’azienda sanitaria hanno effettuato 189 tamponi pcr (6 positivi) e 1.400 tamponi antigenici (240 positivi). In lieve aumento l’incidenza settimanale, oggi a 247 casi ogni 100mila abitanti (+2 rispetto a ieri). I nuovi guariti sono 219, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 1.737 (+26). A ieri, negli ospedali altoatesini erano ricoverate 22 persone nei normali reparti, e una in terapia intensiva. 4 i pazienti covid ospitati nelle strutture private convenzionate.



Scendono i ricoverati negli ospedali dell’Umbria

Scendono a 119, sei in meno rispetto a mercoledì, i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria ma salgono a tre, da uno, i posti occupati nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono emersi 326 nuovi casi, 335 guariti e un altro morto. Gli attualmente positivi sono ora 2.807, dieci in meno di mercoledì. Analizzati 2.214 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 14,7 per cento, in crescita rispetto al 13 per cento del giorno precedente ma inferiore del 15,7 registrato giovedì della scorsa settimana.