Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 17.574 nuovi casi (-19,4% sulla settimana) e 57 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 17.574 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, con un decremento del 19,4% rispetto a mercoledì della scorsa settimana. I tamponi processati sono stati 163.107. Le vittime sono state 57; erano state 80 ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 184, con 27 ingressi del giorno; erano stati rispettivamente 185 e 24 il 6 settembre. I ricoverati sintomatici sono 4.299 (4.459 ieri); le persone in isolamento domiciliare 551.262 (ieri 566.700) e il totale dei positivi 555.745 (ieri 571.344).

Nelle regioni

Oggi la regione con più nuovi contagiati è la Lombardia (2.733), seguita da Veneto (2.182), Emilia-Romagna (1.596), Campania (1.539), Lazio (1.512) e Sicilia (1.070). Con meno di 100 nuovi contagiati c’è la Valle d’Aosta (36).

Loading...

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

246 nuovi casi in Trentino, zero decessi

Sono 246 i nuovi casi di contagio da coronavirus rilevati in Trentino nelle ultime 24 ore, di cui sei rilevati con i tamponi molecolari (su 155 test effettuati) e 240 con gli antigenici (su 1.374 test). Non si registrano nuovi decessi. Lo riporta il bollettino giornaliero dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. I pazienti ricoverati sono 47, di cui due in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati cinque nuovi ricoveri e 18 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.250.879 (di cui 428.862 seconde dosi, 340.533 terze dosi e 30.530 quarte dosi).

In Emilia-Romagna 1.596 contagi, altri 7 decessi

Sono 1.596 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna, età media 50 anni, rilevati su oltre 10.700 tamponi delle ultime 24 ore. Calano i ricoveri: un paziente in meno nelle terapie intensive (29 in totale) e 20 in meno i positivi nei reparti Covid (772 pazienti in totale). Altri sette i decessi. Sul territorio i casi attivi sono poco più di 16.300, il 95% dei quali in isolamento domiciliare perché non richiede cure ospedaliere.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

482 nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia, 130 ricoveri, 4 decessi

Sono 482 i nuovi contagi da Covid-19 registrati questa mattina in Friuli Venezia Giulia, ieri erano stati 679. Su 2.087 tamponi antigenici effettuati sono stati riscontrati 343 positivi, mentre su 2.127 tamponi molecolari i positivi sono stati 139. Cala anche oggi il tasso di positività ogni 100 mila abitanti che si attesta questa mattina a 259,4 , ieri era a 273,9. In ca)lo a 130 (ieri erano 139 i ricoveri per effetto di una riduzione dei pazienti in area non critica (127 oggi, 137 ieri) e di un leggero incremento di quelli in terapia intensiva (3 oggi, 2 ieri). Nella giornata odierna si registrano 3 decessi, ieri erano stati 5.