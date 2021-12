Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 20.677 nuovi casi e 120 vittime. Tasso di positività al 2,66%

In Lombardia 3.830 nuovi casi e 20 morti

Sono 3.830 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Secondo i dati della Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 172.462, per un indice di positività del 2,2%. I morti sono stati 20, per un totale di 34.619 dall’inizio della pandemia. Negli ospedali della regione sono ricoverate 1.185 persone, 50 in più di ieri, e in terapia intensiva 146, tre in più.

In Friuli Venezia Giulia 458 nuovi contagi e 7 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.440 tamponi molecolari sono stati rilevati 360 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,59%. Sono inoltre 23.211 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 98 casi (0,42%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28, mentre i pazienti presenti in altri reparti risultano essere 313.

Nel Lazio 31.092 casi positivi, 109 in terapia intensiva

Salgono a 31.092 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 816 ricoverati, 109 in terapia intensiva e 30.167 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 406.092 e i morti 9.091 su un totale di 446.275 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

In Trentino 120 ricoverati, 295 nuovi contagi

Sono 295 i nuovi contagi in Trentino, 76 sono risultati positivi al molecolare (su 1.050 test effettuati) mentre 219 nuovi casi emergono da un ricorso, nuovamente massiccio, dei tamponi rapidi: 12.075 quelli effettuati nella giornata di ieri. Ma non è solo questo il numero a colpire dal rapporto odierno: c’è anche quello relativo ai ricoveri in ospedale che ad oggi sono 120, con 18 persone in rianimazione. Ieri infatti sono stati effettuati 18 nuovi ricoveri, a fronte di sole 6 dimissioni. Fortunatamente non si sono registrati nuovi decessi, ma 13 dei nuovi contagiati sono ricoverati in media intensità. Le vaccinazioni intanto sono arrivate a quota 942.898, cifra che comprende 384.659 seconde dosi e 132.139 terze dosi.

In Emilia-Romagna 1.845 nuovi casi e 23 morti

all'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 478.249 casi di positività, 1.845 in più rispetto a ieri, su un totale di 41.927 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,4%. L'età media dei nuovi positivi è di 38 anni. Sono 23 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid: ieri sono iniziate le prenotazioni anche per la fascia 5-11 anni, le somministrazioni partiranno giovedì.