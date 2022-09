Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 23.161 nuovi casi (-6,81% in 7 giorni) e 92 vittime

Toscana, 1.322 nuovi casi e 8 decessi

«In Toscana sono 1.386.548 i casi di positività, 1.322 in più rispetto a ieri (156 confermati con tampone molecolare e 1.166 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.296.432 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.163 tamponi molecolari e 9.167 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo.

Sono invece 2.197 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 60,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 79.411, +0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 188 (7 in più rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 6 uomini e 2 donne con un’età media di 76,5 anni’’. Lo comunica la Regione Toscana.

In Veneto contagi sotto soglia 3.000, 6 vittime



È di poco sotto quota 3.000 (esattamente 2.916) il numero di nuovi contagi registrato in Veneto in 24 ore, 2.245 più di ieri. Si contano anche 6 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. I nuovi casi portano il totale dei contagi dall’inizio della pandemia a 2.223.196, quello dei decessi sale a 15.418. I soggetti attualmente positivi salgono di poco a 36.133 ( +46). Migliora la situazione clinica, con 508 malati Covid nei reparti ordinari (-29), e 22 (-6) in terapia intensiva.

In Francia risalgono i contagi, in arrivo 8/a ondata

Impennata dei contagi in Francia dopo due mesi di calo. In una sola settimana - secondo Santé Publique France - sono aumentati del 33%: “sta arrivando un’8/a ondata, bisogna stare all’erta” e “fare appello alla responsabilità dei cittadini” ha detto il ministro della Salute, François Braun, ai microfoni di Bfm Tv. Attualmente si registrano in media 17.000 nuovi casi di Covid ogni giorno.

Fra domenica e lunedì si sono registrati 4.579 nuovi casi, nettamente meno del giorno prima (16.422) ma più del lunedì precedente (3.443). Il tasso di incidenza continua ad aumentare, ed è arrivato a 178,2 casi su 100.000 abitanti contro 173 di due giorni fa. Particolarmente alte le cifre dei contagi fra i bambini sotto i 10 anni. Se la variante in circolazione attualmente, BA5, risulta meno pericolosa delle precedenti, è molto contagiosa. Ci sono attualmente 13.183 ricoverati in Francia, 725 in terapia intensiva.