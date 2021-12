Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 23.195 nuovi casi (record dal primo aprile) e 129 vittime. Tasso di positività al 3,65%

In Veneto 3.677 nuovi casi e 22 decessi

Sono 3.677 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto per un totale di 561.882. È quanto emerge dal bollettino dell’Azienda Zero: sono invece 22 i decessi comunicati sempre per lo stesso arco temporale di cui 19 in ospedale e 3 da altre da altre strutture territoriali e trasferiti perché in fase acuta.



Oggi in Alto Adige 452 i nuovi casi e un decesso

Sono 452 oggi i casi positivi da coronavirus in Alto Adige. Anche oggi si registra un morto portando così a 1.278 il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.463 tamponi Pcr e registrato 246 nuovi casi positivi. Inoltre 206 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 753.884 tamponi su 268.371 persone. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 89, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco sono 7 mentre 19 sono i ricoverati in reparti di terapia intensiva, ieri erano 22. I guariti totali sono 89.474 (+454).

296 nuovi contagi in Trentino e 115 ricoverati

Sono 296 i nuovi contagi in Trentino, dei quali 158 sono stati individuati tramite tampone molecolare (1.401 i test analizzati ieri) e 138 all’antigenico (su 7.749 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 231 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Ed è sempre monitorato con attenzione l’andamento dei ricoveri ospedalieri che oggi diminuisce leggermente per effetto del numero di dimissioni (14 ieri) che hanno superato i nuovi ingressi (9 gli ultimi ricoveri): i pazienti Covid attualmente in ospedale sono quindi 115, di cui 19 in rianimazione. Le vaccinazioni, a favore delle quali le autorità sanitarie continuano a rivolgere forti appelli alla popolazione, intanto sono arrivate a quota 946.397, cifra che comprende 385.056 seconde dosi e 134.912 terze dosi. Ultimo dato è quello dei guariti: 188 nel bollettino di oggi, per un totale da inizio pandemia pari a 50.856.

810 positivi e 14 decessi in Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 694 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,68 per cento. Sono inoltre 14.471 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 116 casi (0,8%). Del totale dei nuovi positivi, 430 risultano essere donne (53.09%), mentre 380 casi si sono verificati tra gli uomini (46.91%); inoltre 182 casi hanno a che fare con persone under 19. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 14 persone: nello specifico, si tratta di tre uomini di 86, 79 e 72 anni nonché due donne di 78 e 73 anni di Trieste (tutti deceduti in ospedale), due donne di 95 e 89 anni di Pordenone (decedute in ospedale), un uomo di 85 anni di Morsano al Tagliamento (deceduto in ospedale), un uomo di 47 anni di Sacile (deceduto in ospedale), due uomini di 91 e 79 anni di Tricesimo (morti in ospedale) e infine due uomini di 94 e 69 anni (deceduti rispettivamente in una struttura per anziani e ospedale) e una donna di 89 anni (deceduta in ospedale), tutti di Grado. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 30, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono scesi e risultano essere 297. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

333 nuovi positivi e nessun decesso oggi in Abruzzo

Sono 312 guariti dal Covid 19 e 333 nuovi positivi al coronavirus oggi in Abruzzo che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 91.526 contagiati dal virus, nel numero sono compresi anche 83.125 dimessi e guariti. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.610. Attualmente i positivi in Abruzzo sono 5.794, da ieri 23 in più. I pazienti ricoverati nelle aree mediche covid degli ospedali abruzzesi sono 121, da ieri 1 in meno. Invariato da ieri il numero dei i ricoverati in terapia intensiva (13), altre 5.657 persone sono in isolamento domiciliare, 21 in più sotto sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.890 tamponi molecolari (1.643.855 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 10.049 test antigenici (1.500.642 in tutto dall’inizio della pandemia). Il tasso di positività è pari a 2.22 per cento. Del totale dei casi positivi, 22.979 sono residenti in provincia dell’Aquila (81 in più da ieri), 2.222 in provincia di Chieti (86 in più da ieri), 21.547 in provincia di Pescara (58 in più da ieri), 22.911 in provincia di Teramo (108 in più da ieri), invariato il numero dei positivi che risultano risiedere fuori regione (721) e per 141 persone (1 in meno da ieri) sono in corso verifiche sulla provenienza.