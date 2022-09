Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 24.855 nuovi casi (-20% in 7 giorni) e 80 vittime

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Ricoverati in terapie intensive e reparti ordinari

Dal report risultano 185 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato stabile rispetto a ieri e in calo del 18,1% rispetto a 7 giorni fa, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.459, 107 in meno rispettoai 4.56 di ieri (17,8% su base settimanale).

I dati dei vaccinati al 6 settembre 2022

