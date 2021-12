Coronavirus, ultime notizie: oggi 24.883 casi (crollano i tamponi). I morti sono 81, tasso positività a 11,46%

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Emilia Romagna 2.921 nuovi positivi e 21 decessi

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 508.659 casi di positività, 2.921 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.116 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'19,3%, un valore non indicativo dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21 decessi.

In Liguria 643 nuovi positivi e un decesso

Sono 643 i nuovi positivi al covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore dal bollettino quotidiano del flusso Alisa-Ministero, a fronte di 2.927 tamponi molecolari a cui si aggiungono altri 1.677 test antigenici rapidi. La task force regionale per l’emergenza aggiorna anche sull’andamento della pandemia negli ospedali dove ad oggi risultano 511 persone in ospedale, 28 in più di ieri, di cui 41 in terapia intensiva. Tra questi ultimi 29 risultano non vaccinati. Un decesso registrato, quello di una donna di 88 anni all’ospedale di Sanremo.

In Sardegna 224 nuovi casi e un decesso

In Sardegna si registrano oggi 244 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2012 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4956 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 128 (4 in meno di ieri); 5.169 sono i casi di isolamento domiciliare ( 230 in più di ieri). Si registra il decesso di un uomo di 80 anni residente nella provincia del Sud Sardegna.

In Trentino 139 nuovi contagi, ricoveri in aumento

In Trentino oggi 139 nuovi contagi da Covid, intercettati da poco più di 2mila. Sul fronte ospedaliero, con 4 nuovi ingressi e 2 dimissioni il numero dei pazienti ricoverati sale a 111, di cui 20 in rianimazione. La fascia dove si concentra il maggior numero dei positivi rimane quella fra i 19 e 39 anni (43 casi) seguita da quella 40-59 anni con 40 positività. Le vaccinazioni sono arrivate a 978.345 somministrazioni, comprese 389.121 secondo dosi e 158.948 terze dosi.

In Toscana 3.075 nuovi casi e 3 nuovi decessi

In Toscana sono 334.283 i casi di positività al Coronavirus, 3.075 in più rispetto a ieri (2.919 confermati con tampone molecolare e 156 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 515 (34 in più rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 81,7 anni.