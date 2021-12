Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 26.109 nuovi casi e 123 vittime

In Campania 1.770 nuovi casi e 8 morti, 26 ricoverati in terapia intensiva

Sono 1.770 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 39.914 test, 8 i nuovi decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi regionale. In Campania sono 26 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 395 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.



In Sardegna 294 nuovi casi e nessun decesso

In Sardegna si registrano oggi 294 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3673 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.264 tamponi. Lo comunica la Regione Sardegna. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( 1 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 118 ( 9 in più di ieri). 3.506 sono i casi di isolamento domiciliare (162 in più di ieri). Non si registra alcun decesso.

Liguria, balzo dei nuovi positivi, oggi 1.011, 346 in ospedale

Sono 1011 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di oltre 18mila tra tamponi molecolari e test rapidi eseguiti nelle ultime 24 ore. È il dato contenuto nel bollettino odierno emesso dalla task force regionale ligure per l’emergenza che aggiorna sull’andamento della pandemia sul territorio. Salgono gli ospedalizzati registrati negli ospedali liguri, ad oggi 346, 18 in più di ieri, di cui 31 in terapia intensiva, dei quali 24 non vaccinati. Quattro i decessi registrati. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 14mila i vaccini somministrati.

914 positivi e 7 decessi nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.990 tamponi molecolari sono stati rilevati 824 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,17 per cento. Sono inoltre 20.369 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 90 casi (0,44%). Anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19, con oltre il 20% dei nuovi positivi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di sette persone: nello specifico, si tratta di due uomini di 96 e 69 anni di Trieste (deceduti in Rsa e ospedale), una donna di 80 anni di Muggia (deceduta in ospedale), una donna di 75 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), un uomo di 90 anni di Montereale Valcellina (deceduto in ospedale), un uomo di 75 anni di Pasiano di Pordenone (deceduto in ospedale) e infine una donna di 94 anni di Grado (deceduta in casa di riposo).

In Toscana altri 7 decessi, ricoveri stabili ma 4 in più in intensiva

Sono sette i decessi per Covid registrati oggi in Toscana: cinque uomini e due donne con un’età media di 74,6 anni. Dall’inizio dell’epidemia i morti in regione a causa del Covid sono 7.475. In Toscana sono 313.465 i casi complessivi di positività al coronavirus. L’età media dei 1.222 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 291.590 (93% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 14.400, +4,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 371 (stabili rispetto a ieri), di cui 52 in terapia intensiva (4 in più).