Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 28.433 nuovi casi (-33,8% su base settimanale) e 130 vittime

Sono 28.433 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, contro i 31.703 di ieri. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 42.976 (-33,8%). Lo dicono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute. Il dato si basa su 189.141 tamponi (vengono considerati sia test rapidi antigenici che i tamponi molecolari).Il tasso di positività è al 15% - in lieve calo rispetto a ieri - mentre le vittime sono 130, in calo rispetto alle 145 di ieri. Una settimana fa i decessi erano stati 161 (-19,3% in 7 giorni).

Sono 28 i nuovi ricoveri in terapia intensiva registrati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 31 (-9,7%). Negli ultimi 7 giorni (5-11 agosto) sono entrate in terapia intensiva covid 192 persone, in diminuzione del -23,5% rispetto alla settimana precedente (29 luglio-4 agosto).

In Toscana 1.362 nuovi casi e 11 decessi

In Toscana sono 1.357.297 i casi di positività al Coronavirus, 1.362 in più rispetto a ieri (294 confermati con tampone molecolare e 1.068 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

In Emilia-Romagna oltre 2mila casi, ricoveri in calo

Sono poco più di 2.200 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su oltre 15mila tamponi nelle ultime 24 ore. Età media 52 anni. In calo i ricoveri: nelle terapie intensive ci sono 39 pazienti (cinque in meno da ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.411 (47 in meno). Il bollettino quotidiano della Regione riporta altri 13 morti.

Veneto, 3.245 nuovi casi e 7 decessi

3.245 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto questa mattina, ieri erano stati 3.929. Continua a ridursi il numero degli attualmente positivi in regione: oggi 64725 contro i 66.465 di ieri. Il numero dei decessi di oggi si attesta a 7 rispetto ai 6 di ieri.