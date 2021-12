Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 44.595 positivi, è record da inizio pandemia. I decessi sono 168

Piemonte: 4.304 contagi, come a novembre 2020

Nuovo balzo dei contagi in Piemonte, Sono 4.304 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 nelle ultimie 24 ore, il 5,1% di 84.147 tamponi eseguiti. Era dal 19 novembre 2020 che non si registrava un dato tanto alto. In aumento anche i decessi, tredici quelli registrati oggi dall’Unità di crisi regionale, come il 25 maggio scorso.

Sostanzialmente stabili le terapie intensive, dove i ricoveri sono 67 (+3), continua a crescere il numero dei pazienti nelle terapie ordinarie, dove sono 868 (+14). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.595, gli attualmente positivi 32.530. Sale anche il numero dei guariti: oggi sono 1.704. Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registato 443.678 positivi, i decessi diventano 11.983, i guariti 399.165.

In Alto Adige 345 nuovi casi e 4 decessi

Sono 345 oggi i nuovi contagi da coronavirus in Alto Adige e 4 i deceduti. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.820 tamponi Pcr e registrato 141 nuovi casi positivi e 204 test antigenici positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 82 e 62 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti).



In Emilia-Romanga salgono contagi e ricoveri

Nuovo balzo dei contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sono stati infatti individuati 2.860 contagi, sulla base di oltre 47mila tamponi. Si contano ancora 11 vittime, fra cui una donna di 61 anni a Ravenna, mentre i ricoveri sono in crescita. Dei nuovi contagiati 1.260 sono asintomatici e l’età media è in calo, 38,3 anni. La provincia di Bologna con 466 casi (55 dei quali nell’Imolese) è la provincia con i numeri più alti in termini assoluti, seguita da Modena (436) e Rimini (411). Ipazienti ricoverati in terapia intensiva sono 110, tre in più di ieri.

Abruzzo: 662 nuovi casi e nessun decesso

Sono 242 guariti al virus e 662 i nuovi casi positivi al Covid 19 oggi in Abruzzo che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 94.984. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 84.595 dimessi e guariti. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.626. Attualmente i positivi in Abruzzo sono 7.763, da ieri 420 in più. Sono 130 posti letto occupati nelle arre mediche degli ospedali regionali, 5 in più da ieri; i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 15 (1 in meno da ieri).