Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 50.599 nuovi casi e 141 decessi

Stabili le terapie intensive (28) e calo di un’unità tra i ricoverati nei reparti di cura, 255. I guariti sono 92.083 (+309) e gli attualmente positivi 10.015 (+391) mentre i soggetti in isolamento 9.732 (+392). In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 1.595.418. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 10.3670.

In Calabria 705 nuovi contagi, terapie intensive stabili

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 705 i nuovi contagi registrati (su 11.710 tamponi effettuati), +309 guariti e 5 morti (per un totale di 1.572 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +391 attualmente positivi, +392 in isolamento, -1 ricoverati (per un totale di 255) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 28).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Abruzzo 686 nuovi positivi, 3 morti e 141 guariti

Sono 686 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 95.670. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2.629. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 84.736 dimessi/guariti (+141 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Sono 132 i pazienti (+2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 17 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 8.156 (+538 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Piemonte, 8 decessi e oltre 4.600 nuovi casi

L'Unita' di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 4.609 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 3.060 dopo test antigenico), pari al 4,9% di 94.359 tamponi eseguiti, di cui 80.716 antigenici. Dei 4.609 nuovi casi gli asintomatici sono 2.932 (63,6%). I casi sono 3.139 di screening, 1.114 contatti di caso, 356 con indagine in corso. I ricoverati non in terapia intensiva sono 906 (+38 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 74 (+7 rispetto a ieri). Otto i decessi.

In Liguria 1.459 nuovi positivi e 3 decessi

Aumentano ancora i nuovi contagi in Liguria. Oggi è record per la quarta ondata, superato il primato di 1209 positivi in un giorno toccato il 13 novembre 2020. Infatti sono 1.459 su 8.892 tamponi molecolari e 14.873 test antigenici rapidi. Attualmente dunque i positivi sono 12.359, cioè 728 in più rispetto a ieri. I pazienti deceduti da ieri, invece, sono tre.