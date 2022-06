Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 9.429 nuovi casi (-52% in 7 giorni) e 40 vittime

In Calabria 492 nuovi contagi e 2 morti



Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 492 i nuovi contagi registrati (su 1.985 tamponi effettuati), +813 guariti e 2 morti (per un totale di 2.618 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -323 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 163) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 4).

In Sardegna 464 nuovi positivi e 3 decessi



In Sardegna si registrano oggi 464 ulteriori casi confermati di positività al Covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 1.904 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9, stesso numero di ieri, I pazienti ricoverati in area medica sono 118, due in meno rispetto a ieri. 12964 sono i casi di isolamento domiciliare, 237 meno di ieri.

Si registrano 3 decessi: una donna di 83 anni e un uomo di 70, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari e un uomo di 86 anni, residente nella provincia di Oristano.

Nel Lazio 118.010 casi positivi, 31 in terapia intensiva



Sono 118.010 le persone attualmente positive nel Lazio, di cui 552 ricoverati, 31 in terapia intensiva e 117.427 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.454.700, i morti 11.347, su un totale di 1.584.057 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.