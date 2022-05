Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 30.804 casi e 72 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 30.804 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, in meno rispetto ai 40.522 rilevati ieri 7 maggio. La rilevazione si basa su 203.454 tamponi contro i 305.563 del giorno precedente (vengono considerati sia test rapidi antigenici che i tamponi molecolari). Il numero dei tamponi si riflette sulla percentuale di positività sul totale dei test fatti: il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi si attesta così al 15,1%, in aumento rispetto al dato registrato il giorno prima, ieri 7 maggio, quando era del 13,26%. In aumento anche rispetto a una settimana fa (1 maggio) quando il tasso di positività era del 14,2%.

Il report quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e della Protezione civile oggi domenica 8 maggio, conta anche 72 vittime, 41 in meno rispetto alle 113 registrate ieri.

Il totale delle vittime rilevate dall’inizio dell’emergenza Covid ha raggiunto così quota 164.489. Ci sono inoltre 8.655 ricoverati con sintomi e 356 pazienti in terapia intensiva.



In Toscana 1.901 nuovi casi, età media 46 anni

In Toscana sono 1.901 i nuovi casi Covid (525 confermati con tampone molecolare e 1.376 da test rapido antigenico), che portano a 1.116.051 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.061.126 (95,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.881 tamponi molecolari e 10.771 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,9% è risultato positivo. Sono invece 3.061 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 44.996, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 501 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un’età media di 75,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 1.901 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

In Campania 3.967 nuovi casi e 3 decessi

Sono 3.967 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi positivi, 3.615 sono da antigenico; 352 da molecolare. In totale sono 24.933 i tamponi processati, di cui 18.879 antigenici; 6.054 molecolari. Nella stessa giornata si registrano 3 decessi. Sono 38 i posti letto di terapia intensiva occupati (581 il totale dei disponibili); 663 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).