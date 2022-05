Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 40.522 casi e 113 vittime

Campania

E’ in leggero calo, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 4.751 i neo positivi al Covid su 28.554 test esaminati. Ieri il tasso era pari al 17,15% oggi cala al 16,63%. Cinque i decessi nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali calano a 38 i ricoveri nelle terapie intensive (-3 rispetto a ieri). Netto il ribasso in degenza con 647 posti letto occupati (-47 rispetto a ieri).

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 1.290 i nuovi contagi registrati (su 7.218 tamponi effettuati), +2.953 guariti e 5 morti (per un totale di 2.533 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -1.668 attualmente positivi, -9 ricoveri (per un totale di 240) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 11).

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 1.118 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 948 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.215 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (uno in meno rispetto a ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 266 (- 2) mentre sono 25.928 i casi di isolamento domiciliare (-524 ). Si registrano 2 decessi: un uomo di 89 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una donna di 85 anni residente nella Provincia di Sassari.

Basilicata

Sono 497 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l’esame di 2.171 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche altri due decessi e 713 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 103 persone (sei meno di ieri), delle quali due (una meno di ieri) in terapia intensiva, al San Carlo di Potenza. I lucani attualmente positivi sono 29.569 (ieri erano 29.791), dei quali 29.466 in isolamento domiciliare. Il bilancio delle vittime lucane della pandemia è salito a 864, mentre finora sono state registrate 98.311 guarigioni. Per quanto riguarda le vaccinazioni (ieri ne sono state effettuate 314): sono 468.147 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (84,6%), 441.846 quelli che hanno ricevuto anche la seconda (79,9%) e 355.948 (64,3%) quelli che hanno ricevuto la terza. Sono invece 2.704 (0,5%) i lucani che hanno ricevuto la quarta dose.

Iss, stabile al 18% casi segnalati in età scolare

Stabile rispetto alla settimana precedente la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare (18%) rispetto al resto della popolazione. In particolare nell’ultima settimana, il 17% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 36% nella fascia d’età 5-11 anni, il 47% nella fascia 12-19 anni. Lo riferisce l’Istituto superiore di Sanità nel suo report esteso che accompagna il monitoraggio settimanale. In diminuzione il tasso di incidenza e il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d’età (0-19 anni) anche se - tiene a precisare l’Iss - i dati riferiti all’ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento. Nella fascia 5-11 anni, in cui la vaccinazione è iniziata il 16 dicembre 2021, al 4 maggio 2022 si registra una copertura con una dose pari a 2,9% e con due dosi pari a 28,9%. Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati 3.736.764 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 17.965 ospedalizzati, 398 ricoverati in terapia intensiva e 56 deceduti.