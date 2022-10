Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 47.763 casi (+5,61% in 7 giorni) e 69 vittime

Gli attualmente positivi salgono a 8.392, 203 in più di martedì. Sono stati analizzati 4.225 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 25,3% in leggero aumento rispetto al 24,9% dello stesso giorno della scorsa settimana.

In Veneto 6.410 nuovi casi e 3 decessi



Sono 6.410 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 3 i decessi. È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto sull’andamento del Covid.



In Friuli Venezia Giulia 1.509 nuovi casi e 7 decessi



Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 1.509 positività al Covid da 6.744 tamponi, di cui 335 da 2.168 tamponi molecolari e 1.174 da 4.576 tamponi antigenici; si sono registrati 7 decessi, 2 a Udine, 4 a Trieste e 1 a Pordenone. In terapia intensiva sono ricoverate 12 persone, 232 negli altri reparti. L’incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 751. I dati sono stati comunicati dalla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 507.742 positività, mentre i decessi sono stati 5.465.

In Alto Adige 832 nuovi casi e 2 decessi



Ancora due vittime per il Covid in Alto Adige: si tratta di due ultraottantenni, un uomo e una donna, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 1.556. I nuovi contagi sono 832: i laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 167 tamponi Pcr e registrato 20 nuovi casi positivi. Inoltre, ci sono 812 test antigenici positivi a fronte di 2.745 analizzati. Alto il numero dei nuovi guariti, 1.093. Di conseguenza, cala il dato sulle persone in quarantena o isolamento domiciliare, oggi 6.179 (-264). Ancora in lieve aumento l’incidenza settimanale, oggi a 989 casi ogni 100mila abitanti (+13 rispetto a ieri). Aggiornati a ieri i dati sulle ospedalizzazioni: 139 i pazienti ricoverati nei reparti di area medica, 5 quelli in terapia intensiva.