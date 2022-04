Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia altri 73.212 casi (+18,9% sulla settimana) e 202 vittime

Oggi in Abruzzo 2.633 nuovi positivi e 6 decessi

Oggi in Abruzzo il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi, di età compresa tra 87 e 93 anni. Di questi, un caso è segnalato in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Pescara, uno in provincia di Chieti e 3 sono riferiti ai giorni scorsi, ma solo oggi sono stati comunicati dalle Asl. Sale a 3.182 il numero complessivo dei decessi causati dal Coronavirus. Da ieri in regione sono 1.833 i guariti dal virus e 2.633 i nuovi positivi al Covid 19, di età compresa tra 1 mese e 103 anni. Questi nuovi contagi portano il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, a 357.745. In quest’ultimo dato sono compresi anche 303.964 dimessi e guariti.

Sono 50.599 gli attualmente positivi in regione calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti; sono 795 in più rispetto a ieri. Nel totale sono ricompresi anche 5.255 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso delle verifiche. Sono 322 (4 in meno da ieri) i ricoverati in ospedale in area medica covid. Sono 10 (1 in meno da ieri) i pazienti in cura nei reparti di terapia intensiva degli ospedali regionali. Sono 50.267, da ieri 800 in più, in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.856 tamponi molecolari (2.242.946 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 11.072 test antigenici (3.483.209 in tutto il corso della pandemia).

In Friuli Venezia Giulia 1.197 nuovi contagi e 2 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 11.877 test e tamponi sono state riscontrate 1.197 positività al Covid 19, pari al 10,07%. Nel dettaglio, su 5.162 tamponi molecolari sono stati rilevati 370 nuovi contagi (7,16%), su 6.715 test rapidi antigenici 827 casi (12,31%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8 (+2), i pazienti in altri reparti 160 (+1). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. La fascia di età più colpita dal contagio è la 50-59 anni (17,21%), seguita dalla 40-49 (17,13%) e 30-39 (11,70%). Oggi si registrano i decessi di 2 persone. Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.975: 1.228 a Trieste, 2.356 a Udine, 941 a Pordenone e 450 a Gorizia. I totalmente guariti sono 326.752, i clinicamente guariti 263, le persone in isolamento 24.058. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive 356.216 persone: 77.620 a Trieste, 148.133 a Udine, 85.244 a Pordenone, 39.814 a Gorizia e 5.405 da fuori regione. Il totale dei casi postivi - informa la Regione - è stato ridotto di 5 unità a seguito di 2 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e di 3 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi.

D’Amato (Lazio): «oggi 7.341 casi e 20 decessi»

Oggi nel Lazio, «su 9.025 tamponi molecolari e 35.849 tamponi antigenici, per un totale di 44.874 tamponi, si registrano 7.341 nuovi casi positivi (-861); sono 20 i decessi (+3, il dato comprende alcuni recuperi), 1.145 i ricoverati (-30), 71 le terapie intensive (+2) e 6.921 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.864». Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

In Calabria 11 decessi e 2.479 contagi, tasso al 25,30%

Sono undici, nelle ultime 24 ore, i decessi per Covid registrati in Calabria dove si riscontrano 2.479 nuovi contagi a fronte di 9.799 tamponi e un tasso di positività fissato al 25,30%, in crescita rispetto al 22,54% di ieri. Il totale delle vittime nella regione, a seguito dell’ultimo aggiornamento, sale a 2.460 dall’esordio della pandemia. In calo, invece, i ricoveri nei reparti di cura, -10 (282) mentre restano stabili quelli in terapia intensiva 17. I guariti sono 254.476 (+1.491); gli attualmente positivi 85.817 (+977) e gli isolati a domicilio 85.518 (+987). In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2.874.365. Le persone risultate positive al coronavirus sono 342.753.



In Puglia 9 morti e 5.803 positivi, il 20,1% dei test

Sono 5.803 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia su 28.893 test eseguiti nelle ultime ore, con un tasso di positività stabile al 20,1%. Nove i decessi rispetto agli 11 di ieri. Sono 103.579 le persone attualmente positive, 581 sono ricoverate in area non critica, 35 in terapia intensiva (ieri 37). Questa la ripartizione dei positivi per provincia: Bari 2.025, Bat 342, Brindisi 639, Foggia 732, Lecce 1.112, Taranto 861, residenti fuori regione 78, provincia in definizione 14.