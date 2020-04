Coronavirus ultime notizie: oltre 154mila morti nel mondo. Trump: alcuni Stati troppo duri nelle misure

08:18 Trump: alcuni Stati sono troppo duri nelle misure

Donald Trump scalpita per una ripresa il più possibile rapida delle attività negli Stati Uniti e torna a difendere i manifestanti che sono scesi in piazza in vari Stati per contestare le misure di lockdown, in maniera anche violenta e senza rispettare le regole di distanziamento sociale. «Li ho visti, a me sembrano persone responsabili», ha risposto il presidente Usa a una domanda nel suo briefing quotidiano. «Alcuni Stati sono stati troppo duri» con le loro misure restrittive contro il coronavirus, ha proseguito Trump risposto a una domanda sui suoi tweet in cui ha sollecitato la “liberazione” di alcuni Stati guidati da governatori dem, come il Minnesota, il Michigan e la Virginia. Tweet che secondo alcuni governatori, come quello di Washington, alimentano proteste di massa come quelle dei giorni scorsi e che il presidente non ha corretto, anzi.

Non solo, il presidente americano ha auspicato il veloce ripristino dei comizi elettorali, indicando che negli Usa i morti per coronavirus saranno circa 60-65 mila, «molti meno quindi di quelli previsti». Le stime delle vittime dell’epidemia parlano di una cifra tra i 100 mila e i 240 mila; attualmente le morti da coronavirus sfiorano le 37mila.

In più, Donald Trump ha annunciato un piano da 19 miliardi di dollari per aiutare gli agricoltori americani alle prese con l'emergenza. Dei fondi, 16 miliardi andranno direttamente ai “farmer” per compensare le loro perdite, altri 3 miliardi invece verranno utilizzati per acquistare i loro prodotti da destinare a chi ne ha bisogno.