Coronavirus, ultime notizie: Ue, via libera a 200 miliardi di aiuti alle imprese. Mosca: inaccettabile accusare la Cina. In Usa 1.500 morti in un giorno

● Da Bruxelles via libera a misure per le imprese, sostegno per 200 miliardi e garanzie

● Negli Usa 1.509 morti in un giorno, 23.529 totali. Più di 572mila casi nel Paese

● Nello stato di New York superati i 10mila casi

● Trump: spetta a me decidere riapertura

● In Cina torna surplus commerciale a marzo, 19,9 mld di dollari. Export -6,6%

● In Russia 2.774 casi in 24 ore

● Turchia, maxi amnistia per 90mila detenuti. Esclusi gli oppositori di Erdogan

● Francia proroga lockdown fino all’11 maggio

● In Spagna ripartono fabbriche e uffici

● Fase 2 in Austria, riaprono i piccoli negozi. Riparte anche Danimarca

● Germania: 2.082 nuovi casi, al minimo da 3 settimane

● La presidente della Commissione Ue Von der Leyen: «Anziani isolati fino a fine anno» . E invita a non prenotare le ferie