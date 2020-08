Coronavirus, ultime notizie: oltre 25 milioni di contagi nel mondo. Scuola, vertice Governo-Regioni

7:25 Campania: il record di contagi è frutto dello screening a tappeto

«Come si evince dal numero di tamponi effettuati, 6.729, la Campania è la prima regione in Italia che sta effettuando uno screening a tappeto su quanti rientrano dalle vacanze così da individuare e tracciare tempestivamente i positivi da rientro. Infatti sui 270 positivi registrati domenica, come già chiarito nella nota precedente, 125 provengono dall’estero. Tutti gli altri sono comunque casi positivi rintracciati sottoponendo a tampone i campani rientrati nei giorni scorsi dall’estero o connessi a precedenti casi (contact tracing)». Lo sottolinea l’Unità di crisi della Regione, in una nota, dopo i dati che vedono la Campania prima nelle ultime 24 ore in Italia per incremento dei positivi al Covid-19.