Coronavirus ultime notizie: da Francia idea di un fondo di salvataggio Ue. Arriva «SURE» contro la disoccupazione. Ema: in sperimentazione 2 vaccini. Allarme test insicuri in UK. «Rischio alimentare globale»

11:29 Regno Unito, allarme truffe online per test Covid19 fasulli

L’agenzia regolatore del farmaco nel Regno Unito lancia l’allarme per il propagarsi di test per verificare la presenza del coronavirus non approvati dalle autorità . Questi test sono insicuri e non brevettati e sono messi in circolo da fornitori senza scrupoli che speculano sulla disperazione delle persone che vogliono fare uno screening per verificare s ehanno o no il Covid19, riporta Financial Times. L’agenzia del farmaco sta lavorando per smascherare le truffe e bloccare diversi siti che vendono questi test fasulli.