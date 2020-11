Coronavirus, ultime notizie: sei regioni in bilico. I medici chiedono il lockdown generale

10:56 Gentiloni: possibile fondo Sure 2, ma è ancora presto

Una nuova tranche del fondo Sure, il prestito finanziato da emissioni di bond comuni le cui risorse vanno a rafforzare gli schemi anti-disoccupazione nazionali, «si può immaginare». Ma prima di una discussione su un fondo «Sure 2» occorre che siano esaurite le risorse del Sure già operativo - restano 10 miliardi circa da allocare - e dovrà essere «concluso il processo di ratifiche nazionali della nuova soglia di risorse proprie» dell’Unione europea. Lo ha detto il Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni durante un seminario sul fondo Sure, parte del pacchetto di misure per rispondere all'emergenza economica della pandemia negoziato la scorsa primavera. Gentiloni ha precisato che «non c’è alcuna proposta della Commissione europea sul Sure 2», e che «se oltre al Next Generation Eu si può immaginare di ragionare su una seconda fase del Sure, è una questione che potremo affrontare a fine primavera-inizio estate, oggi è impossibile dal punto di vista tecnico» ma «non escludo si possa discutere nei prossimi mesi».