Coronavirus, ultime notizie. Oms: il peggio deve ancora arrivare

8:09 In Germania 235 nuovi casi e 8 decessi. R con zero sotto l’1 per il sesto giorno di fila

In Germania i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore sono 235 per un totale, dall’inizio della pandemia, di 195.042 e i decessi sono stati 8, per un totale di 8.976. Il fattore di riproduzione R con zero rimane sotto l’1 per il sesto giorno di fila: ieri ha segnato un valore di 0,74 rispetto allo 0,71 di domenica secondo i dati del Robert Koch Institute. La scorsa settimana, con il picco di contagi in un mattatoio in Nord Reno Vestfalia, il valore era schizzato fino a 2,88.