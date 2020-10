Coronavirus ultime notizie. Oms: record di nuovi casi nel mondo, 383mila in 24 ore. India supera i 7 milioni di contagi

9:20 Autorità medica Gb, siamo a punto non ritorno

Il Regno Unito ha raggiunto un “punto di non ritorno” nella pandemia da coronavirus, simile a quello di marzo, e nelle prossime settimane, oltre all'aumento dei casi, ci sarà un aumento delle morti: lo ha detto il professor Jonathan Van-Tam, vice direttore sanitario per l'Inghilterra, citato dalla Bbc. Per Van-Tam, “la stagione ci è avversa” e il Paese si imbatterà in “venti contrari” prima dell'inverno. Il vice direttore sanitario inglese ha esortato i connazionali ad aiutare l'Nhs, il servizio sanitario pubblico, limitando le interazioni sociali perché “il virus prospera attraverso i contatti tra gli esseri umani”.

Van Tam nota che mentre l'epidemia è “ripartita” tra i giovani nelle ultime settimane, ora “ci sono prove che si stia espandendo in una fascia d'età più alta” nelle zone più colpite. Attualmente, l'indice R0 è tra 1,2 e 1,5, aggiunge. Ieri nel Regno Unito sono stati registrati 15.166 nuovi casi in 24 ore, 1.302 più di venerdì, ed 81 vittime. Van-Tam avverte che il Paese è in una posizione diversa rispetto a marzo, durante la prima ondata, perché ora “stiamo entrando nei mesi più freddi e bui dell'inverno. Siamo nel mezzo di una grave pandemia e la stagione ci è avversa. In pratica, stiamo per incontrare venti contrari”. In questo situazione, aggiunge, il Regno Unito ha tuttavia “una capacità di effettuare test molto migliore” rispetto al passato e “migliori cure” disponibili.