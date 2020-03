Coronavirus, ultime notizie: Facebook, chiamate di gruppo al +1000%

10:25 Emilia Romagna, 55 milioni per le aziende agricole

La Regione Emilia Romagna è intervenuta anche oggi a sostegno dell'agricoltura, provata dall'emergenza Coronavirus, dopo aver pubblicato due giorni fa il bando per le aziende agricole montane, finanziato con 12,6 milioni di euro e aver promosso semplificazioni per la richiesta di carburanti agricoli (Uma). Attraverso Agrea, l'agenzia per i pagamenti in agricoltura, la Regione ha infatti liquidato in meno di un mese oltre 55 milioni di euro (55.683.615) ai beneficiari di diversi canali di finanziamento (Domanda Unica, Ocm, Psr) per un totale complessivo di oltre 2.400 mandati di pagamento elaborati.