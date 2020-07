Coronavirus, ultime notizie. Lettera di 239 esperti a Oms, trasmissione aerea del virus. Usa, 44.361 nuovi casi. Speranza: vaccino Johnson sarà completato in Italia

14:05 L’Austria presto revocherà l’avviso di viaggio per la Lombardia

“Sono fiducioso che molto presto potrà essere revocato l'avviso di viaggio per la Lombardia”, lo ha annunciato il ministro degli esteri austriaco Alexander Schallenberg, in visita a Bolzano. “Anche in caso di seconda ondata cercheremo soluzioni locali per garantire Schengen ed evitare una chiusura dei confini come avvenuto a marzo”, ha aggiunto. “Riaprire è più difficile di chiudere e con l'Italia abbiamo sperimentato la soluzione regionale che poi è stata anche applicata per Guetersloh in Germania”, ha detto.

Sul Recovery Fund, Schallenberg ha poi detto: “La questione non è se ma come aiutare. Non è di certo nell'interesse di Vienna se uno dei suoi partner economici principali finisce con le spalle al muro. È importante - ha aggiunto - trovare il giusto equilibrio, senza fare regali e senza creare dei precedenti. Si tratta di normalissime trattative per il pacchetto economico più importante mai varato dall'UE”. “La questione non riguarda i quattro cosiddetti virtuosi, ma tutti i 27 stati membro”, ha concluso