Coronavirus ultime notizie. Heineken taglia 8mila posti. Germania verso proroga lockdown. Studio Gb: con prima dose del vaccino Pfizer protezione del 65%. La Puglia torna in giallo

10:09 Biontech avvia produzione vaccino con Pfizer nel nuovo impianto a Marburg

BioNTech ha annunciato l'avvio della produzione del suo vaccino contro il coronavirus progettato con Pfizer in un nuovo stabilimento a Marburg (Germania), destinato ad aumentare le consegne. “Abbiamo avviato la prima fase della produzione di vaccini nel nostro stabilimento di Marburg” ha dichiarato in un comunicato il laboratorio tedesco. Questo impianto produrrà in particolare mRNA, il principio attivo del vaccino contro il Covid-19, si legge nel comunicato, assicurando che «un singolo lotto di mRNA, alle dimensioni attuali, è sufficiente per produrre otto milioni di dosi di vaccino; dopo la produzione iniziale, viene purificato e concentrato», quindi trasferito ai “partner di produzione” che lo condizionano e sterilizzano. Tuttavia, questa produzione deve ancora ricevere il via libera dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema), tra febbraio e marzo, prima di essere distribuita, specifica BioNTech. «I primi vaccini prodotti nel sito di Marburg dovrebbero essere spediti all'inizio di aprile», prevede il laboratorio.

Attualmente, il principale stabilimento di produzione di questo vaccino per i clienti europei si trova a Puurs, in Belgio. «Quando sarà completamente operativo, il nuovo impianto BioNTech sarà uno dei più grandi siti di produzione di mRNA in Europa, con una capacità di produzione annuale fino a 750 milioni di dosi del nostro vaccino Covid-19», sostengono BioNTech e Pfizer. BioNTech prevede di produrre «fino a 250 milioni di dosi di BNT162b2 durante la prima metà del 2021». «Continuiamo a lavorare con Pfizer su una serie di misure per soddisfare la domanda globale», ha affermato la società confermando l'obiettivo di fornire due miliardi di dosi di vaccino contro Covid-19 nel 2021.

Il laboratorio tedesco BioNTech ha annunciato il 1 febbraio un'accelerazione delle consegne del vaccino all'Unione Europea, promettendo fino a 75 milioni di dosi aggiuntive nel secondo trimestre.