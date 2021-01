Coronavirus, quasi 560mila richiami del vaccino anti-Covid eseguiti in Italia

11:26 Miozzo, campagna vaccinale? «Vedo improvvisazione»

Si è in piena pandemia, ma c'è ancora troppa improvvisazione, anche nella campagna vaccinale. A un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza «dico che se vogliamo battere questo virus non possiamo permetterci altri errori. Rischiamo di pagarli a caro prezzo». Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico. C'è «poca preparazione del territorio nell'affrontare la campagna vaccinale. Non ho elementi per giudicare se abbiamo fatto tutto ciò che era necessario fare o se avremmo potuto fare di più o meglio - spiega -. Gran parte di quei dossier sono secretati, non mi permetto quindi di giudicare. Vedo però disordine e cattiva gestione del processo: i furbi del vaccino, la scarsa informazione sulle prospettive, la poca comunicazione dedicata a fasce diverse della popolazione». Non posso immaginare, dice, « cosa succederà quando dovremo andare a vaccinare persone non deambulanti, anziani che non hanno un pc per accreditarsi. Non mi pare di aver visto una banca dati nazionale, sento molta preoccupazione tra i medici di famiglia». Per Miozzo bisogna «usare la Protezione civile e i suoi volontari e con le sue migliaia di organizzazioni presenti in modo capillare sul territorio, che dovranno ovviamente interagire con il sistema sanitario territoriale, i militari, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza». La vera priorità «è il rigore: se allenteremo il controllo della curva epidemica perderemo questa guerra».