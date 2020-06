Coronavirus, le ultime notizie. In India 14mila contagi in 24 ore. Inps: 134.358 in attesa primo assegno Cig Covid

8:28 Negli Usa 750 morti in 24 ore

Gli Stati Uniti hanno registrato altre 705 morti per coronavirus in 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University, che si riferisce alle 20:30 locali di venerdì (1:30 di sabato in Italia). È il nono giorno consecutivo che il bilancio giornaliero scende al di sotto i mille decessi, anche se gli Stati Uniti rimangono il paese più colpito dalla pandemia con un totale di oltre 119.000 morti per coronavirus e 2,2 milioni di contagi accertati sul territorio. Il Paese ha subito un rimbalzo del coronavirus in circa 20 dei suoi Stati. L'epidemia si è spostata da New York e dal nord-est del Paese a una vasta fascia che attraversa il sud e l'ovest. Lo Stato della Florida ha registrato un nuovo record di casi di coronavirus venerdì con quasi 3.822 persone infette in 24 ore, una cifra minimizzata dal suo governatore, che assicura che la maggior parte sono giovani asintomatici. I timori di una ripresa dei contagi sono anche legati alle manifestazioni antirazziste che hanno scosso il Paese per settimane e alla ripresa dei comizi elettorali di Donald Trump, uno dei quali è in programma per oggi in Oklahoma.