Coronavirus, ultime notizie Italia. Martella: lotta a fake news per evitare scompiglio. Milano, Sala: contrario a chiese aperte a Pasqua

9:48 Bellanova: affrontare emergenza alimentare e garantire diritto al cibo

“All'emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese, si aggiunge in queste settimane l'emergenza alimentare”, a cui si deve rispondere “con soluzioni concrete, immediate, rigorose, dignitose. E al tempo stesso con uno sguardo lungo che fa tesoro dell' esperienza: il diritto al cibo in Costituzione”. Lo scrive la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, in una lettera ad Avvenire. Per rispondere all'emergenza alimentare “ci siamo attivati immediatamente, prevedendo 50 milioni di euro inseriti nel decreto Cura Italia. Abbiamo già firmato il decreto per utilizzarli presto e bene, intervenendo anche per evitare gli sprechi alimentari. Altri 6 milioni di euro li abbiamo finalizzati all'acquisto di latte, per salvarlo dallo spreco e destinarlo a chi ne ha bisogno. E abbiamo stanziato con un decreto 400 milioni da distribuire come 'buoni spesa'”, ricorda Bellanova. Tuttavia “non è una soluzione definitiva del problema, che invece va assunto per intero e per tutta la sua complessità su un tavolo nazionale”. “In questi giorni ho più volte suggerito di attrezzare un coordinamento presso la Protezione civile”, perché, spiega la ministra, “occorre progettare e programmare una strategia di risposte integrate. Così come è necessaria una mappatura puntuale dei territori e quotidianamente aggiornata ai fabbisogni. Avendo ben presente anche nel riparto delle risorse o degli aiuti prossimi e futuri che ogni territorio ha una sua specificità economica e sociale. E gli interventi più sostanziali non possono non essere più consistenti laddove i redditi delle famiglie sono tragicamente crollati”.