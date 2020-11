Coronavirus, ultime notizie: record di contagi negli Usa. Brusaferro (Iss): «Se rispettiamo le regole sarà un Natale diverso ma sereno»

12:49 Lockdown fino al 20 novembre in un Comune del Salernitano

A Novi Velia, in provincia di Salerno, il sindaco Adriano De Vita ha firmato un’ordinanza che impone un lockdown localizzato per contenere l’incremento dei contagi nel comune. Da domani e fino al 20 novembre scatterà il divieto di allontanamento dal territorio comunale per i residenti e quello di accesso per i non residenti o domiciliati. Saranno sospese: le attività degli uffici pubblici (eccezion fatta per i servizi essenziali e di pubblica utilità), le attività scolastiche in presenza, le attività artigianali, produttive e commerciali comprese quelle di ristorazione che potranno effettuare solo consegne a domicilio. Resteranno aperte le attività di vendita di generi alimentari, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Sospeso il mercato settimanale del mercoledì. Nessuno potrà uscire dalle proprie abitazioni se non per esigenze e servizi di prima necessità. Il sindaco, inoltre, ha disposto la chiusura di parrucchieri, barbieri, acconciatori ed estetisti. Sospesi anche i cantieri edili privati, le attività di palestre e di circoli privati, ricreativi e culturali. Non si potranno celebrare le cerimonie civili e religiose ed è sospesa la celebrazione delle messe con la presenza dei fedeli. L'attività di cura e di ricovero degli animali sarà consentita dalle 7 alle 8 e dalle 16 alle 17.