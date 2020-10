Coronavirus, ultime notizie: Conte, escludo lockdown a ragion veduta. Parigi, 17% di test positivi. Vaccino, dagli Usa mezzo miliardo ad AstraZeneca

10:13 Germania, nuovi contagi in calo a 2.467. Ifo: «No a misure restrittive dannose per l’economia»

Dopo giorno di aumento, nuovi contagi da Covid-19 in calo in Germania, mentre l’Istituto di ricerca economica Ifo scende in campo sottolineando che la situazione non è paragonabile a quella scorsa primavera e dicendosi contrario sia a restrizioni troppo rigide, sia al lassismo di fronte all’epidemia. Come ha reso noto il Robert Koch Institute per le malattie infettive, i casi positivi al coronavirus in Germania sono 2.467 nelle ultime 24 ore, dopo essere stati attorno a 4mila nei giorni precedenti, con sei decessi. Il totale dei casi di Covid-19 dall’inizio dell'epidemia è salito a 325.331, con 9.621 morti. In base ai dati aggiornati a domenica, in sette giorni sono stati diagnosticati 21.527 nuovi casi di coronavirus, con un’incidenza di 25,9 casi ogni 100mila abitanti nella media, ma con tassi «considerevolmente più alti» a Berlino (oltre 100 casi ogni 100mila abitanti in alcuni distretti) e Brema. Nel Paese – spiega lRki – stanno leggermente aumentando i contagi tra gli anziani, mentre è in calo l’incidenza dei casi tra quanti tornano da viaggi. L’indice di riproduzione del virus è salito a 1,4 sulla base dei dati dei quattro giorni a domenica.

Berlino, controlli serrati ai locali notturni (Reutrs)

L’Ifo, in una nota, tuttavia sottolinea che l’aumento dei contagi è dovuto a un numero più alto di infezioni, ma anche a un incremento dei test. «Non possiamo paragonare direttamente i numeri di ottobre a quelli di aprile. Per questo i responsabili politici ed economici non dovrebbero imporre restrizioni che siano eccessive o introdurre misure troppo lassiste», ha detto il presidente dell’Ifo, Clemens Fuest, aggiungendo che «abbiamo bisogno di restrizioni che facilitino l’attività economico non che la impediscano». Rendere obbligatoria la mascherina anti-contagio e fare altri test può permettere alle persone di partecipare alle attività che sarebbero altrimenti chiuse, come le scuole e i negozi, ha spiegato. Al tempo stesso «non ci può essere una ripresa economica se la pandemia non è sotto controllo».