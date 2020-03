Coronavirus, ultime notizie. Bilancio globale: superati i 4.350 morti nel mondo, 119.711 casi di infezione

8:46 Formula Uno, due membri del team Haas in auto-isolamento

Due membri del team americano Haas di Formula Uno, presente a Melbourne per il Gran Premio d’Australia previsto domenica 15 marzo, si sono posti in auto-isolamento dopo aver manifestato sintomi influenzali mentre vengono effettuati dei test per accertare se hanno contratto il coronavirus. Lo ha riferito un funzionario del team. «Due membri del personale hanno avvertito alcuni sintomi per cui si sono sottoposti al controllo e poi hanno deciso di mettersi in auto-isolamento, come da procedura, in attesa dei risultati», ha detto un funzionario del team Haas. Secondo il sito di Autosport, anche una persona del team della McLaren è in auto-isolamento, ma al momento non ci sono conferme.