Coronavirus ultime notizie. Veneto, 5.402 contagi e 24 decessi in 24 ore

12:09 Papa, con pandemia tendenza a chiudersi e rinunciare ad incontrarsi

«Sorelle, fratelli, ’che cosa sarebbe il mondo senza il dialogo paziente di tante persone generose che hanno tenuto unite famiglie e comunità?’ (Enc. Fratelli tutti 198, ndr). In questo tempo di pandemia ce ne rendiamo conto ancora di più. La nostra capacità di relazioni sociali è messa a dura prova; si rafforza la tendenza a chiudersi, a fare da sé, a rinunciare ad uscire, a incontrarsi, a fare le cose insieme». Lo ha detto Papa Francesco in un passaggio del suo messaggio di Natale prima della benedizione Urbi et Orbi. Per il Santo Padre «anche a livello internazionale c'è il rischio di non voler dialogare, il rischio che la crisi complessa induca a scegliere scorciatoie piuttosto che le strade più lunghe del dialogo; ma queste sole, in realtà, conducono alla soluzione dei conflitti e a benefici condivisi e duraturi».