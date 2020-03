Coronavirus ultime notizie: secondo morto negli Usa, crolla l’indice manifatturiero cinese

7:15 Seconda vittima negli Usa, primo caso a Manhattan

Gli Stati Uniti riportano la seconda vittima del coronavirus, nello stato di Washington. E il primo malato di Covid-19 diagnosticato a Manhattan. Un uomo sui settant'anni, con gravi problemi di salute, è perito in ospedale nei pressi di Seattle. A rivelarlo sono state le autorità sanitarie dello stato di Washington, dove si era già verificata la prima vittima americana: un altro uomo, sui cinquant'anni, in precarie condizioni mediche (inizialmente era stato riportato che fosse una donna). L’ospedale dove si sono registrati i decessi è il medesimo, EvergreenHealth a Kirkland. Due altri pazienti colpiti dal virus nello stato sono in condizioni critiche.



I casi scoperti, dal primo a New York a nuovi pazienti in California, stanno nel frattempo aumentando con l’ampliamento del numero di test deciso dalle autorità federali e locali e gli esperti prevedono che possano essere in realtà centinaia o migliaia le persone affette. A domenica sera erano 84.

Il primo caso di nuovo coronavirus a New York City è quello di una donna di quasi quarant'anni di recente rientrata dall’Iran. Al momento, hanno indicato il sindaco della città Bill DeBlasio e sul governatore dello stato di New York Andrew Cuomo, è stata messa in quarantena nel suo appartamento di Manhattan e non appare in gravi condizioni.

New York ha finora effettuato 32 test per il coronavirus, i restanti tutti negativi, e d’ora in avanti il suo laboratorio statale è stato tra quelli autorizzati a condurre nuovi analisi. Un caso, sempre sulla costa orientale del Paese, è stato trovato in Rhode Island, un uomo sulla quarantina persona che aveva di recente viaggiato in Italia, Francia e Spagna.



Il maggior numero di malati sta però affiorando per ora ancora sulla costa occidentale. Quattro nuovi casi sono emersi a San Francisco, tra i quali due dipendenti ospedalieri che avevano trattato il primo caso americano di Covid-19. Sempre in California sono stati riportati tre nuovi casi nella contea di Santa Clara. Illinois e Oregon hanno a loro volta ripotato nuovi casi nel fine settimana.

Circa 400 laboratori ospedalieri dovrebbero iniziare subito gli esami dopo aver ricevuto l’autorizzazione governativa, oltre a una cinquantina di laboratori pubblici. Il segretario alla Sanità ha indicato che gli Usa sono adesso in grado di condurre 75.000 test. Il presidente Donald Trump sta discutendo con la case farmaceutiche aumenti della produzione e di forniture di medicinali che potrebbero altrimenti scarseggiare perchè prodotti in Cina e di prodotti sanitari a cominciare da equipaggiamenti protettivo. Trump sta studiando anche una visita al quartier generale del Centers for Disease Control di Atlanta per dare un nuovo messaggio di impegno alla lotta contro l’epidemia. (Marco Valsania)