Borsa, settimana di rialzi per i produttori di vaccini Mrna

8:48 La Cina archivia il nazionalismo vaccinale, pronto l’ok a Pfizer

Il nazionalismo vaccinale che finora ha caratterizzato l’approccio cinese al contrasto alla pandemia potrebbe essere presto archiviato. Stando a indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal Pechino starebbe pensando di approvare l’utilizzo in patria del primo vaccino “occidentale”. Nello specifico quello prodotto da Pfitzer in collaborazione con la tedesca BioNtech. Il disco verde potrebbe arrivare entro luglio. La svolta sarebbe avvenuta, sia in seguito delle pressioni delle autorità sanitarie locali, sia per le pressioni della comunità degli investitori esteri. La Cina ha già approvato dei vaccini sviluppati da aziende locali che però non sono stati sottoposti a peer review su riviste specializzate (a differenza del vaccino russo Sputnik che è stato revisionato da Lancet) e non sono stati approvati in Europa e Stati Uniti. I test clinici hanno dimostrato che i vaccini cinesi sono efficaci nel prevenire le ospedalizzazioni e i casi più severi. Ma i concorrenti “occidentali” parrebbero più efficaci nel prevenire le infezioni di media gravità. Per questo le autorità sanitarie locali stanno facendo pressioni perché il ventaglio di farmaci disponibili sia ampliato. Ma ci sono anche forti pressioni da parte degli investitori esteri. Un vaccino come Pfizer, ampiamente distribuito in occidente, viene considerato più affidabile e potrebbe essere un lasciapassare più efficace una volta che ripartiranno i viaggi d’affari. Per questo la camera di commercio americana a Shanghai da dicembre sta facendo pressione per l’approvazione di Pfizer.