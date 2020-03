Coronavirus, ultime notizie: sindacati, servono 2mila medici e 5mila infermieri. Oltre 500 nuovi positivi e altre 13 vittime. Iss: «Decisivi i prossimi 7 giorni»

13:48 Ferrari conferma la trasferta in Australia per primo Gp del 2020

La scuderia Ferrari sementisce la notizia di un tampone preventivo per il personale in partenza per Il Gp d’Australia, in programma il 15 marzo, prima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Confermata invece la trasferta. «Pur sapendo che la situazione è in continua evoluzione - sottolineano in Ferrari - , sul fronte della partenza per Australia/Bahrain non ci sono al momento giunte controindicazioni da nessuno degli enti con i quali siamo costantemente in contatto, ossia la Fia, Formula 1, le autorità sia italiane e dei paesi in questione: quindi al momento la nostra partenza è confermata».