Coronavirus, ultime notizie: Speranza: «Estate con meno limitazioni e viaggi con il pass vaccinale»

8:43 Amendola: «A giugno certificato vaccinale. Sui fondi Ue supereremo stallo»

«Il rafforzamento della campagna vaccinale va di pari passo con una programmazione delle riaperture. In primis per favorire la mobilità tra i Paesi europei. Per questo abbiamo deciso di lavorare da qui a giugno su un 'certificato verde digitale'. Non si tratta di un passaporto, ma di un documento digitale (in forma di Qr sullo smartphone o stampato) che attesti la vaccinazione, i risultati dei test e la guarigione avvenuta. Un meccanismo, comune agli altri paesi europei, per incentivare viaggi e turismo in tranquillità, ma anche con la garanzia della protezione dei dati personali e senza creare discriminazioni. Sono problemi pratici non trascurabili. In Italia con il ministro Colao e le amministrazioni competenti siamo al lavoro per procedere spediti».

Lo dice il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola. Sul blocco al Recovery dei giudici tedeschi: «La decisione della Corte tedesca è una sospensione in via cautelare, dal momento che vi è un ricorso pendente che contesta la titolarità dell'Ue di emettere debito comune. La Corte potrebbe prendersi qualche settimana per decidere, ma siamo ancora nei tempi per una ratifica della 'Decisione sulle Risorse proprie', da cui dipendono il bilancio '21-'27 e il Next Generation Eu. Tutte misure negoziate e adottate sulla base dei Trattati europei».

C'è il rischio che non arrivino più i 200 miliardi di fondi europei? «Mi atterrei ai fatti. Il via libera è stato approvato da Berlino con un'amplissima maggioranza sia al Bundestag che al Bundesrat. Noi siamo fiduciosi, anche perché il Recovery fu siglato a luglio scorso quando Merkel era presidente di turno del Consiglio europeo. Un risultato storico anche per la Cancelliera».