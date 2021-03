Gimbe: «Da 3-4 giorni piccoli segnali di rallentamento dell’epidemia». Locatelli: «Quarta ondata? Speriamo di no»

13:49 A gennaio in Italia +3,5% mortalità in eccesso, in Germania +22%

Nonostante il pesantissimo bilancio di morti per C0vid a gennaio (14.357 le vittime 'ufficiali' nel nostro paese) la mortalità in eccesso in Italia nel primo mese del 2021 è stata 'solo' del 3,5% superiore alla media del periodo 2016-2019. Nello stesso periodo, in una Germania alle prese con un grave peggioramento della situazione da Covid-19, i morti in più rispetto alla media sono stati il 22,1%, mentre nella Repubblica Ceca - dove non c'è stata una separazione fra seconda e terza ondata - addirittura il 53,3% in più. Lo certifica il 'Recovery Dashboard' predisposto da Eurostat, un tabellone digitale che raccoglie 23 categorie di dati (dalla disoccupazione al debito pubblico, passando per commercio a dettaglio e consumi elettrici) che possono dare la misura della risposta dell'Europa alla crisi pandemica.