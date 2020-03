Coronavirus, 12 milioni di mascherine dalla Cina la prossima settimana

08:15 La nuova stretta sul “contenimento” dopo il recordo di vittime in un giorno

Dopo il record ieri di 627 nuove vittime in un giorno che porta

il totale dei morti a oltre 4mila, il Governo ha dato una ulteriore stretta alle misure adottate in Italia per contenere i contagi nel pieno dell’emergenza coronavirus. Da oggi e fino al 25 marzo sono quindi chiusi tutti i parchi e le attività sportive sono ammesse solo vicino casa e da soli. Niente spostamenti verso le seconde fino a lunedì. A Milano schierati 114 soldati per i controlli, ma il Governatore lFontana ne chiede di più. A Roma controlli su tutte le auto in circolazione; accesso vietato alle spiagge del litorale. Tra le misure introdotte per il periodo di contenimento anche il pagamento anticipato delle pensioni per 3 mesi a 850mila aventi diritto che non hanno l'accredito diretto sul conto.