Coronavirus ultime notizie. Studio Lancet: effetti neurologici in un terzo degli ex malati

7:21 Tujrchia, quasi 50mila nuovi casi nelle 24 ore

I casi giornalieri di coronavirus in Turchia hanno raggiunto la cifra record di quasi 50.000. Il ministero della Salute turco ha parlato di 49.685 casi confermati in un solo giorno. Il numero di decessi giornalieri ha anche raggiunto il livello più alto quest'anno, con 211 confermati nelle ultime 24 ore. Le infezioni nel Paese di 84 milioni di abitanti sono aumentate da quando il governo ha allentato le restrizioni all'inizio di marzo.

La settimana scorsa, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato nuove chiusure per il fine settimana e la chiusura di caffè e ristoranti per tutto tranne che per il servizio di asporto durante il mese islamico di Ramadan, che inizia il 13 aprile.

Tuttavia, i sanitari sostengono che le misure non sono abbastanza rigide per arginare il picco. Circa il 75% delle infezioni in Turchia sono state ricondotte alla variante più contagiosa identificata per la prima volta in Gran Bretagna.