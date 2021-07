Coronavirus ultime notizie. Bilancio globale: oltre 4 milioni di vittime Covid nel mondo

7:20 Studio su larga scala in Cile: Pfizer più efficace del vaccino cinese di Sinovac

Uno studio su larga scala effettuato in Cile ha stabilito che il vaccino di Sinovac Biotech Ltd, Coronavac, è meno efficace di quello di Pfizer Inc. nel fermare il Covid-19. Entrambi i vaccini sono utilizzati nel Paese sudamericano. I ricercatori hanno scoperto che CoronaVac è stato efficace per il 66% nella prevenzione del Covid-19 tra gli adulti completamente vaccinati, contro il 93% per il vaccino fatto da Pfizer e dal suo partner BioNTech SE. 10 milioni di cileni hanno ricevuto il vaccino di Sinovac, a fronte di meno di mezzo milione per il vaccino Pfizer. Lo studio è stato pubblicato sul New England Journal of Medicinale.