Coronavirus ultime notizie. Oms: no indicazioni che Omicron causi forme più gravi, vaccini efficaci

11:20 Fiaso, in 2 settimane +31% no vax in terapia intensiva

In due settimane i no vax ricoverati nelle terapie intensive sono aumentati del 31%. È quanto rileva la Fiaso, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, con i dati della rilevazione nell'ultima settimana del network degli ospedali sentinella di Fiaso.

Crescono ancora i pazienti no vax in Terapia intensiva mentre continuano a diminuire quelli vaccinati. E, tra i ricoverati in gravi condizioni, non ci sono soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi.

L'ultimo report del 7 dicembre degli ospedali sentinella di Fiaso conferma e consolida il trend, già evidenziato nella rilevazione del 30 novembre, delle ospedalizzazioni Covid nei reparti di Rianimazione: in una settimana sono aumentati del 15% i pazienti ospedalizzati non vaccinati e sono diminuiti del 22% i ricoverati vaccinati. Di contro, i vaccinati in Terapia intensiva si siano ridotti del 33%.