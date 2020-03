Coronavirus, ultime notizie: supermercati presi d’assalto nella notte. Patuanelli: «Aiuti fino a 10 mld»

08:04 I nuovi positivi sono 1.598. Si contano 97 morti e 102 guariti in più

Il bilancio della diffusione del coronavirus in Italia, diffuso lunedì 9 marzo dalla protezione civile, parla di 102 nuovi guariti (724 totali), 97 decessi in più (totale di 463), in prevalenza persone fragili e con patologie pregresse. Le persone attualmente positive sono aumentate di 1.598 a quota 7.985: di queste 3.916 ricoverati in strutture ospedaliere. Le persone in terapia intensiva sono passate da 650 a 733 in un giorno (+83). Circa 3mila contagiati sono in isolamento domiciliare e 4.316 ricoverati. In totale dall'inizio del contagio si sono registrati 9.172 casi. Si registra un leggero trend positivo negli ultimi tre giorni nel rapporto tra nuovi contagi e numero totale dei contagiati attivi: si è passati dal 22,6% del 7 marzo al 20,8% dell’8 al 20% del 9 marzo. Sono 53.826 i tamponi per il coronavirus effettuati finora in Italia, 3.889 più di domenica: 20.135 solo in Lombardia, 15.956 in Veneto, 4.906 in Emilia Romagna.