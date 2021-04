Coronavirus, ultime notizie: Oms, in Europa impennata di casi più preoccupante da mesi

9:10 Oms: in Europa impennata di casi più preoccupante da mesi

L'attuale impennata dei casi di coronavirus in Europa è “la più preoccupante” da diversi mesi: lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). “Solo 5 settimane fa, il numero settimanale di nuovi casi in Europa era sceso a meno di 1 milione, ma ora la situazione della Regione è più preoccupante di quanto non si sia visto in ultimi mesi. Ci sono rischi associati all'aumento della mobilità legati agli incontri delle festività religiose”, ha sottolineato Dorit Nitzan, direttrice delle emergenze per l'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità in una nota. La scorsa settimana si sono registrati 1,6 milioni di nuovi casi e 24mila decessi.

L’Oms considera poi il ritmo delle vaccinazioni anti Covid in Europa di una lentezza “inaccettabile”. Secondo un’altra nota diffusa da Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell’Oms per l'Europa, i vaccini “rappresentano la nostra migliore via d'uscita da questa pandemia. Non solo funzionano, ma sono anche molto efficaci nel prevenire le infezioni. Tuttavia, il loro lancio è inaccettabilmente lento. Fintanto che la copertura rimane bassa, dobbiamo applicare le stesse misure sanitarie e sociali che abbiamo applicato in passato, per compensare i ritardi nei programmi. Vorrei essere chiaro: dobbiamo accelerare il processo aumentando la produzione, riducendo gli ostacoli alla somministrazione dei vaccini e utilizzando ogni singola fiala che abbiamo in magazzino, ora”.