Coronavirus, ultime notizie in tempo reale. Media Usa: nessun legame provato fra vaccino J&J e trombosi. Ma l’Ema avvia revisione

08:14 Usa, nessun legame provato fra vaccino J&J e trombosi. L’Ema avvia revisione

Nessun legame provato è stato rinvenuto fra il vaccino Johnson & Johnson e le trombosi. Lo affermano le autorità americane, secondo quanto riportato dai media Usa.

Intanto l’Ema, l’agenzia di sorveglianza e controllo per i farmaci dell'Unione europea ha avviato una revisione per valutare i coaguli di sangue nelle persone che hanno ricevuto il vaccino Covid-19 di Johnson & Johnson. Quattro casi gravi di coaguli insoliti accompagnati da piastrine basse, uno dei quali fatale, sono emersi dopo l’immunizzazione con il vaccino J&J, ha detto venerdì l'Agenzia europea per i medicinali. L’indagine sul vaccino di J&J va quindi ad aggiungersi a quella sul siero di AstraZeneca.

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha dichiarato di aver fornito informazioni al regolatore dell'Ue sulle segnalazioni di coaguli in alcuni individui che avevano assunto il vaccino J&J. Anche il regolatore statunitense sta indagando sui casi, ma ha affermato di non aver trovato una relazione causale con la vaccinazione. J&J sta lavorando con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo per valutare i dati sui rari coaguli e ha ribadito che «al momento non è stata stabilita alcuna chiara relazione causale» con il vaccino, ha affermato la società in una nota. Le sue azioni hanno chiuso venerdì a New York in ribasso dell'1,1%.

Uno dei casi a seguito delle vaccinazioni J&J è avvenuto durante una sperimentazione clinica. A quel tempo, la società aveva detto di non aver trovato prove che il vaccino fosse colpevole. Altri tre casi si sono verificati negli Stati Uniti, dove il vaccino è stato somministrato a quasi 5 milioni di persone. Sebbene il vaccino di J&J sia approvato nell'Ue, il suo utilizzo non dovrebbe iniziare fino alla fine di questo mese. Tuttavia, l'Unione europea fa affidamento su questo siero - somministrato in un’unica soluzione - per aumentare la sua spinta all'immunizzazione, considerando le restrizioni in alcuni Paesi sull'uso del vaccino AstraZeneca, che necessita di due dosi.