Coronavirus, ultime notizie. Pediatri Usa: in autunno a scuola obbligo di mascherina per bambini dai due anni

10:28 Iacovone (Cobas), «Roma maxi focolaio d’Italia»

“Roma è il più grande focolaio d’Italia. Numeri spaventosi, un aumento di casi SarsCoV2 del 600% in meno di 20 giorni. Stiamo pagando la movida notturna, i week end sulla costa, gli europei di calcio, il giro in pullman della Nazionale, le vacanze all’estero e il liberi tutti della politica. Roma è il più grande focolaio d’Italia e se non si interviene nell’immediato assisteremo alla Caporetto della Capitale, che sconta anche la centralità del trasporto aereo e ferroviario”. Lo dichiara Francesco Iacovone, membro del Cobas nazionale. “L’allarme arriva dagli ospedali romani - continua Iacovone - tanti giovani con cariche virali altissime, da 8 a 10 volte il valore che indica la positività. Vuol dire che il virus si replica molto in fretta. Se c’è tanto virus in una persona basta poco per venire contagiati, anche nella fase presintomatica, quella iniziale. E a Roma negli ultimi giorni la pandemia è sembrata un ricordo datato, ma se non si interviene subito pagheremo un prezzo altissimo visto l’elevato numero di over 60 ancora non vaccinati”. “Non può sfuggire che negli ultimi giorni il Lazio è la Regione con più casi di contagio e Roma è la provincia che la fa da padrone. Ieri, per esempio, a parità di tamponi ha avuto più del doppio dei casi della Lombardia, che conta quasi il doppio degli abitanti. Un numero crescente di focolai e la variante delta che è la costante. Da oggi cominceremo a vedere anche gli effetti della ’passeggiata’ del pullman della nazionale e i casi sono destinati a moltiplicarsi mentre calano i tamponi e i cittadini sfuggono al tracciamento. Il SarsCoV2 è penetrato in una città con circa tre milioni di abitanti con il nodo dei trasporti mai risolto, piena di centri commerciali e dove lo shopping è spumeggiante anche in centro. Rincorrere il virus è una tattica perdente e lo abbiamo visto dall’inizio di questa pandemia, se non ci sarà un intervento tempestivo del Campidoglio e della Pisana rischiamo una crisi sanitaria di proporzioni catastrofiche”, conclude Iacovone.