Coronavirus, ultime notizie. Fontana: da oggi prenotazioni vaccini per over 40 in Lombardia

Diasorin: ok a uso in emergenza negli Usa a test Liaison Sars-CoV-2 TrimericS IgG

DiaSorin ha ricevuto dalla Food and Drug Administration statunitense l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per il test Liaison Sars-CoV-2 TrimericS IgG, in grado di determinare in modo qualitativo e semiquantitativo la risposta immunitaria contro la forma trimerica della proteina spike del Sars-CoV-2 in campioni di siero o plasma. Il test è già disponibile nei mercati che accettano la marcatura CE dall'11 gennaio 2021, dove può essere utilizzato sia per l'identificazione che per la quantificazione degli anticorpi IgG specifici.

Il Liaison Sars-CoV-2 TrimericS IgG è stato sviluppato utilizzando la forma trimerica dell'intera proteina Spike del SARS-CoV-2, ovvero quella più simile alla conformazione nativa della proteina stessa. Il test può quindi essere utilizzato per identificare i soggetti che hanno sviluppato una risposta immunitaria adattiva al Sars-CoV-2.

Questo è il sesto test sviluppato da DiaSorin e disponibile sul mercato statunitense per il Covid-19 che può essere utilizzato nei laboratori dove sono installati analizzatori Clia ad elevata automazione Liaison XL. L'analizzatore calcola automaticamente i livelli di anticorpi IgG Sars-CoV-2 espressi come unità arbitrarie e classifica i risultati secondo i parametri individuati. Carlo Rosa, ceo del gruppo ha detto che Diasorin continuerà “a concentrare i nostri sforzi sul lancio di nuovi test negli Stati Uniti, che si dimostrano sempre più un mercato strategico per la nostra crescita futura”.